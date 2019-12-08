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Впервые за 27 лет в Малайзии зафиксирован случай заболевания полиомиелитом

16:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый с 1992 года случай заболевания полиомиелитом зафиксирован в Малайзии. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор министерства здравоохранения Хишам Абдула.

По его словам, "трехмесячный младенец был доставлен в отделение интенсивной терапии в штате Сабах". "Состояние стабильное, однако он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - цитирует чиновника издание "Стар". Он также рассказал, что анализы подтвердили схожесть данного вируса с тем, который был недавно обнаружен на Филиппинах. По данным филиппинского Минздрава, болезнь была зафиксирована как минимум у четырех детей в возрасте до пяти лет.

Хишам Абдула также отметил, что "в районе, где проживал зараженный младенец, <...> 23 из 199 детей и подростков не были сделаны соответствующие прививки". "Это очень настораживающая ситуация", - добавил чиновник.


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