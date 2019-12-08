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Ход расследования пожара в Одесском колледже будет контролировать лично премьер-министр

19:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук лично будет контролировать ход расследования пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который унес жизни 10 человек. Об этом он заявил в воскресенье.

"Одесса. Ход расследования пожара в колледже я беру под личный контроль", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава правительства сообщил, что поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка. "Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области, недопустима", - пояснил он свое указание. Были приняты и другие кадровые решения.

По словам Гончарука, министру образования поручено провести инвентаризацию всех учебных заведений, Министерству внутренних дел - в ближайшие сроки предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей стране. Со вторника, добавил премьер- министр, начнет работать правительственная комиссия, которая должна установить причины пожара.

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