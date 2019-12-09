В США рождественскую елку зажигают от электрического угря
10:20 09.12.2019 Источник: Газета.Ru
Работники океанариума в штате Теннесси (США) решили использовать одного из электрических угрей для зажигания огней на рождественской елке. Об этом пишет Huffington Post.
Аквариум, в котором обитает угорь по имени Мигель Уотсон, соединили при помощи специальной системы со стоящей рядом рождественской елкой. После каждого разряда Мигеля огни на елке начинают гореть.
Мигель генерирует электричество во время поиска пищи, а также в тех случаях, когда взволнован или сердится. В последнем случае елка вспыхивает намного ярче. Газета.Ru
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