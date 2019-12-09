0
0
130
НОВОСТИ

Человек-киборг прочитает лекцию на ассамблее "Здоровая Москва"

11:30 09.12.2019

Медицина будущего станет темой очередной ассамблеи «Здоровая Москва», которая состоится 16-19 января на ВДНХ. На форуме планируют обсудить перспективы цифровизации здравоохранения, развитие превентивной медицины и профилактики заболеваний, внедрение инновационных технологий лечения, таких как малоинвазивная хирургия, тканевая инженерия, бионическая робототехника.

Среди участников форума - профессор Йельского университета и нобелевский лауреат японец Есинори Осуми, который выступит с докладом на тему голодания, продлевающего жизнь. Еще один докладчик – первый человек, официально признанный киборгом Нил Харбиссон будет участвовать в обсуждении на тему «Кибертехнические возможности современной медицины» и сообщит, как приспосабливался к новому статусу.

«Здоровая Москва» будет проводиться в 75 павильоне ВДНХ и в этом году ее смогут посетить не только медики и эксперты, но и все желающие горожане, бесплатно. Для участия в форуме нужно предварительно зарегистрироваться на сайте moscowhealth.ru.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 09.12.2019
Подсчитано, сколько готовы потратить на новогодний алкоголь россияне
0
0
12:20 09.12.2019
Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин
0
39
12:15 09.12.2019
Глава Дептранса Москвы Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно
0
45
12:05 09.12.2019
В РФ выросло число компаний, собирающихся повысить зарплату сотрудникам - исследование
0
68
12:00 09.12.2019
Лидия Михеева избрана секретарем Общественной палаты РФ
0
75
11:32 09.12.2019
"Балканский поток" готов принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января - "Булгартрансгаз"
0
140
11:20 09.12.2019
Стрельбу на базе ВМС США ФБР считает терактом
0
136
11:05 09.12.2019
За неполных три года за коррупцию в РФ осуждены 3 тыс. правоохранителей - Чайка
0
145
11:00 09.12.2019
Онищенко заявил, что в РФ не хватает сырья для отечественного вина
0
150
10:32 09.12.2019
В России могут запретить взыскивать долги с пенсий
0
181

Возврат к списку