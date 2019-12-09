Человек-киборг прочитает лекцию на ассамблее "Здоровая Москва"

11:30

Медицина будущего станет темой очередной ассамблеи «Здоровая Москва», которая состоится 16-19 января на ВДНХ. На форуме планируют обсудить перспективы цифровизации здравоохранения, развитие превентивной медицины и профилактики заболеваний, внедрение инновационных технологий лечения, таких как малоинвазивная хирургия, тканевая инженерия, бионическая робототехника.

Среди участников форума - профессор Йельского университета и нобелевский лауреат японец Есинори Осуми, который выступит с докладом на тему голодания, продлевающего жизнь. Еще один докладчик – первый человек, официально признанный киборгом Нил Харбиссон будет участвовать в обсуждении на тему «Кибертехнические возможности современной медицины» и сообщит, как приспосабливался к новому статусу.

«Здоровая Москва» будет проводиться в 75 павильоне ВДНХ и в этом году ее смогут посетить не только медики и эксперты, но и все желающие горожане, бесплатно. Для участия в форуме нужно предварительно зарегистрироваться на сайте moscowhealth.ru.