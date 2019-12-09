Лидия Михеева избрана секретарем Общественной палаты РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественная палата (ОП) РФ шестого созыва в понедельник на втором в этом году пленарном заседании большинством голосов избрала заместителя секретаря Лидию Михееву своим новым руководителем.

"Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством", - сказал по итогам голосования первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.

Пост руководителя ОП оставался вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил экс- секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.