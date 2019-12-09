Подсчитано, сколько готовы потратить на новогодний алкоголь россияне

12:32 Источник: Известия

В Новый год россияне готовы потратить на алкоголь 3,7 тыс. рублей, показал опрос потребителей. Траты на алкоголь составляют 35% от общей стоимости новогодней корзины продукции, объяснили в компании-измерителе Nielsen. По результатам исследования компании, в целом россияне готовы потратить на еду и напитки порядка 10 тыс. рублей. В продуктовую корзину входят овощи и фрукты, свежее мясо, птица и рыба, мясные продукты, сыры.

По подсчетам IT-компании «Эвотор», средняя стоимость новогоднего ужина на одного россиянина составит 446 рублей. Это на 16% больше, чем год назад, заявили аналитики агентству РИА Новости. Известия