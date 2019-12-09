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НОВОСТИ

В Карачаево-Черкесии решили сделать 31 декабря выходным

14:32 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

31 декабря 2019 года станет выходным в Карачаево-Черкесии. Указ подписал глава республики Рашид Темрезов. Согласно документу, рабочий день переносится на 28 декабря.

Ранее аналогичное решение приняли главы Ставрополья, Крыма и Псковской области. Голосование о переносе выходного дня запустил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Этот вопрос также находится на рассмотрении главы Челябинской области Алексея Текслера.  Говорит Москва

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