В Карачаево-Черкесии решили сделать 31 декабря выходным

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

31 декабря 2019 года станет выходным в Карачаево-Черкесии. Указ подписал глава республики Рашид Темрезов. Согласно документу, рабочий день переносится на 28 декабря.

Ранее аналогичное решение приняли главы Ставрополья, Крыма и Псковской области. Голосование о переносе выходного дня запустил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Этот вопрос также находится на рассмотрении главы Челябинской области Алексея Текслера. Говорит Москва