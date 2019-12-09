Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
20:40 09.12.2019 Источник: Интерфакс
Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд.
Такая оценка приведена в сообщении Минфина РФ о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями - компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ, на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам. Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.
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