ФБР начало расследование связей штаба Трампа с РФ после сигнала от другой страны - доклад

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФБР США начало расследование на предмет связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией 31 июля 2016 года после получения сигнала от другой страны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году в отношении Трампа. Автором доклада выступил генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц.

ФБР начало данное разбирательство "31 июля 2016 года, всего через несколько дней после получения информации от дружественного иностранного правительства". В рамках данного дела по подозрению в связях с Россией проходили четыре связанных с Трампом человека: ставший уже после инаугурации республиканца экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, экс-руководитель избирательного штаба Пол Манафорт, советники республиканца по предвыборному штабу Картер Пейджа и Джордж Пападопулос.