Опрос: 46% россиян любят лето и лишь 8% назвали любимым временем года зиму

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования ВЦИОМ.

"У каждого десятого россиянина зима является любимым временем года (8%). Об обратном сообщили треть респондентов: 29% не нравится зима, а любимое время года почти у половины населения - лето (46%). Чаще в любви к летнему времени года признавались жители городов с населением меньше миллиона. А вот весну больше выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%). Осень наиболее популярна в городах-миллионниках и селах (14%)", - говорится в документе.

При этом среди тех, кто к зиме относится в целом позитивно, больше всего оказалось жителей сел и населенных пунктов с численностью населения менее 100 тыс. человек. Среди причин своей симпатии к холодному времени года респонденты часто называли снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%). А негатив по отношению к зиме у россиян вызывают холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%).

По мнению 64% опрошенных, зима не оказывает влияния на физическое и эмоциональное состояние человека. "Но треть считает, что зимой наступает упадок сил, ухудшается настроение (31%). В основном об упадке сил говорили респонденты 60 лет и старше", - говорится в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.