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На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" придется провести дополнительный ремонт

12:20 10.12.2019 Источник: Интерфакс

На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Ремонт выполняется в полном соответствии с графиком, с учетом дополнительных работ, вызванных необходимостью проведения заводского ремонта всех главных турбин ГТЗА (главных турбозубчатых агрегатов - ИФ), - сказал Рахманов.

"Государственный контракт, как и планировалось, будет завершен в 2022 году", - сказал Рахманов о сроках завершения ремонта и возвращения корабля в строй.

Представители ВМФ заявляли, что после ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

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