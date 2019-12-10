В Раду внесен проект об отмене закона о госязыке

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который подвергли критике эксперты Венецианской комиссии, внесен в Верховную раду Украины. Об этом сообщил депутат парламента, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в "Фейсбуке".

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - сообщил парламентарий. Бужанский заявил, что указанный закон "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка".