В Раду внесен проект об отмене закона о госязыке
13:32 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который подвергли критике эксперты Венецианской комиссии, внесен в Верховную раду Украины. Об этом сообщил депутат парламента, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в "Фейсбуке".
"Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - сообщил парламентарий. Бужанский заявил, что указанный закон "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка".
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