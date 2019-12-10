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НОВОСТИ

Москва создает новые возможности для занятий спортом

13:20 10.12.2019

В Москве будут возводить некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры, для монтажа которых не нужно получать разрешение на строительство. У таких спортивных объектов (например, спортивных залов, футбольных манежей) есть немало преимуществ перед теми, что строятся на капитальной основе, в частности – небольшие сроки строительства, небольшая стоимость и возможность использовать передовые проектные решения.
«Современные некапитальные объекты - это комфортабельные и удобные сооружения самого различного назначения в шаговой доступности, - отмечает  глава Москомспорта Алексей Кондаранцев. - Но технология не получала широкого распространения ввиду имевшегося ранее ограничения на подключение объектов к централизованным инженерным сетям. Теперь появилась возможность подключения таких объектов к сетям водопровода, канализации, теплоснабжения».
Москомспорт уже утвердил стартовый перечень земельных участков, на которых можно разместить подобные некапитальные спортивные объекты, первые из них будут готовы к эксплуатации уже в 2020 году.

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