Путин опасается второй Сребреницы, если Киев получит контроль над границей в Донбассе
17:32 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин опасается, что если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там вторую Сребреницу. Такое мнение он высказал на заседании Совета по правам человека.
"Украинская сторона все время ставит вопрос: "дайте нам возможность закрыть границу войсками". Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все", - сказал Путин.
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