В воздухе и на море прекратились опасные инциденты с участием ВС России и НАТО - генерал США

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасные инциденты с участием вооруженных сил России и НАТО в воздухе и на море, связанные с непрофессиональными действиями, не происходили три месяца или более. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корр. ТАСС.

Американский военачальник напрямую увязал означенную тенденцию со своей личной встречей с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым, состоявшейся в июле в Баку.

"Со времени моего предыдущего разговора лицом к лицу с генералом Герасимовым у нас был ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, на море и ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, в небе", - сказал Уолтерс, который не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.