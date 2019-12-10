В воздухе и на море прекратились опасные инциденты с участием ВС России и НАТО - генерал США
19:30 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опасные инциденты с участием вооруженных сил России и НАТО в воздухе и на море, связанные с непрофессиональными действиями, не происходили три месяца или более. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корр. ТАСС.
Американский военачальник напрямую увязал означенную тенденцию со своей личной встречей с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым, состоявшейся в июле в Баку.
"Со времени моего предыдущего разговора лицом к лицу с генералом Герасимовым у нас был ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, на море и ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, в небе", - сказал Уолтерс, который не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.
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