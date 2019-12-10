В 2020 году может быть вынесено решение суда по делу о долге Украины перед РФ
21:30 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны. По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года", - сообщил Силуанов.
По данным Минфина РФ, сумма требований России к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам, с учетом начисленных процентов, достигла $4,5 млрд.
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