0
0
73
НОВОСТИ

Тема ДРСМД была затронута на встрече Лаврова с Помпео

22:15 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на негативные последствия, которые принес выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Одной из центральных тем была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из ДРСМД. Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того, как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек", - сказал Лавров по итогам встречи.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 10.12.2019
Около здания мэрии организовано место памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
0
90
21:30 10.12.2019
В 2020 году может быть вынесено решение суда по делу о долге Украины перед РФ
0
183
20:30 10.12.2019
Церемония вручения Нобелевских премий прошла в в Стокгольмской филармонии
0
238
19:30 10.12.2019
В воздухе и на море прекратились опасные инциденты с участием ВС России и НАТО - генерал США
0
315
18:30 10.12.2019
Через 1-2 года на российских дорогах появятся гибридные беспилотные автомобили
0
345
17:32 10.12.2019
Путин опасается второй Сребреницы, если Киев получит контроль над границей в Донбассе
0
441
17:12 10.12.2019
Выплаты на первого ребенка получили более 500 тыс российских семей
0
398
17:00 10.12.2019
Правительство Финляндии возглавила Санна Марин, став самым молодым премьер-министром в мире
0
405
16:32 10.12.2019
России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа - Песков
0
459
16:12 10.12.2019
Полицейские задержали в Якутии "шамана" Габышева - адвокат
0
470

Возврат к списку