Тема ДРСМД была затронута на встрече Лаврова с Помпео
22:15 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на негативные последствия, которые принес выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Одной из центральных тем была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из ДРСМД. Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того, как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек", - сказал Лавров по итогам встречи.
НОВОСТИ
- 22:45 10.12.2019
- Около здания мэрии организовано место памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
- 21:30 10.12.2019
- В 2020 году может быть вынесено решение суда по делу о долге Украины перед РФ
- 20:30 10.12.2019
- Церемония вручения Нобелевских премий прошла в в Стокгольмской филармонии
- 19:30 10.12.2019
- В воздухе и на море прекратились опасные инциденты с участием ВС России и НАТО - генерал США
- 18:30 10.12.2019
- Через 1-2 года на российских дорогах появятся гибридные беспилотные автомобили
- 17:32 10.12.2019
- Путин опасается второй Сребреницы, если Киев получит контроль над границей в Донбассе
- 17:12 10.12.2019
- Выплаты на первого ребенка получили более 500 тыс российских семей
- 17:00 10.12.2019
- Правительство Финляндии возглавила Санна Марин, став самым молодым премьер-министром в мире
- 16:32 10.12.2019
- России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа - Песков
- 16:12 10.12.2019
- Полицейские задержали в Якутии "шамана" Габышева - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать