Тема ДРСМД была затронута на встрече Лаврова с Помпео

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на негативные последствия, которые принес выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Одной из центральных тем была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из ДРСМД. Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того, как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек", - сказал Лавров по итогам встречи.



