Эрнст признал ошибкой сюжет Первого канала об истребителе, сбившем малазийский Boeing

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст признал, что сюжет об истребителе, который якобы сбил малазийский Boeing над Донбассом, был ошибкой. Об этом он сказал в интервью журналу The New Yorker. «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», — цитирует его автор материала Джошуа Яффа.Речь идет о показанном в ноябре 2014 года «сенсационном» снимке, на котором якобы виден пуск ракеты из-под левого крыла «точно не российского» истребителя. Снимок позже был признан подделкой.Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Окончательные итоги расследования пока не подведены.

Вера Цветкова