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НОВОСТИ

Во Франции к протестующим может присоединиться и полиция

07:00 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие профсоюзные объединения полицейских во Франции призвали сотрудников правоохранительных органов закрывать комиссариаты и отказываться от охраны манифестаций в знак солидарности с забастовкой против пенсионной реформы. Об этом сообщает во вторник газета "Монд".

По ее данным, речь идет о трех наиболее влиятельных организациях - Unit SGP Police - FO, Alliance Police nationale и UNSA-Police. Они выступили за начало "полного блэкаута", начиная с 11 декабря. Издание напоминает, что некоторые сотрудники уже участвовали в символических акциях во время первой межпрофессиональной забастовки этого месяца, которая состоялась 5 декабря.

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