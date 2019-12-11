Во Франции к протестующим может присоединиться и полиция

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие профсоюзные объединения полицейских во Франции призвали сотрудников правоохранительных органов закрывать комиссариаты и отказываться от охраны манифестаций в знак солидарности с забастовкой против пенсионной реформы. Об этом сообщает во вторник газета "Монд".

По ее данным, речь идет о трех наиболее влиятельных организациях - Unit SGP Police - FO, Alliance Police nationale и UNSA-Police. Они выступили за начало "полного блэкаута", начиная с 11 декабря. Издание напоминает, что некоторые сотрудники уже участвовали в символических акциях во время первой межпрофессиональной забастовки этого месяца, которая состоялась 5 декабря.