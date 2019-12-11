На референдуме 97% избирателей проголосовали за независимость острова Бугенвиль
10:20 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по проведению референдума на тихоокеанском острове Бугенвиль завершила подсчет голосов. Как сообщает газета "Нью Зиленд геральд", 97% избирателей острова проголосовали за независимость от Папуа - Новой Гвинеи.
Согласно данным комиссии, озвученным в ходе пресс- конференции в административном центре острова, городе Бука, 176 928 человек проголосовали за независимость, 3 043 избирателя отдали голоса за широкую автономию острова в составе Папуа - Новой Гвинеи. Всего комиссией было зарегистрировано 181 067 бюллетеней.
Референдум о независимости острова Бугенвиль от Папуа - Новой Гвинеи проводился в течение двух недель, с 23 ноября по 7 декабря. В бюллетене для голосования содержался всего один вопрос, касающийся дальнейшего статуса острова. Голосующим на выбор было предложено два варианта ответа: "большая автономия" в составе Папуа - Новой Гвинеи либо "независимость".
По данным комиссии по проведению референдума, для участия в нем зарегистрировались 206,7 тыс. человек, явка составила 85%. Во время голосования на 823 участках, открытых на самом острове, а также в соседних Австралии и Соломоновых Островах, присутствовали 40 сотрудников ООН и порядка 100 международных наблюдателей.
Положительное решение референдума не является обязательным условием независимости острова. Решение об этом должно быть также ратифицировано парламентом Папуа - Новой Гвинеи.
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