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Ливийская армия под командованием Хафтара будет топить все турецкие корабли в морских границах страны - заявление

11:00 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара предупредила, что потопит любой турецкий корабль, который нарушит морскую границу страны. Об этом, как передает в среду телеканал "218", заявил начальник штаба ВМС вооруженных сил генерал-майор Фарадж Махдауи.

"У меня есть приказ, в случае приближения исследовательских судов (с целью геологоразведки - прим. ТАСС), я буду топить их, - сказал военачальник. - Он получен от Хафтара". По его словам, армия "освободит столицу и разрушит мечту турков".

С начала текущей недели президент Турции Тайип Эрдоган уже дважды заявлял о готовности Анкары направить своих военных в Ливию, если соответствующий запрос поступит от заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа на основе заключенного с ним соглашения. Речь идет о подписанном сторонами 28 ноября в Стамбуле меморандуме о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Палата представителей (ПП, избранный парламент) страны назвала эти договоренности нелегитимными, призвав ООН лишить триполийский кабмин международного мандата и обратившись в Лигу арабских государств (ЛАГ) с требованием применить положения договора о коллективной обороне стран - членов в ответ на угрозу вторжения.

Во вторник официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что Анкара перестала скрывать свою помощь вооруженным формированиям в Триполи. По его словам, в столичном аэропорту Митига ведется подготовка к приему турецкой бронетехники.

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