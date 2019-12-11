Пентагон приостановил подготовку саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС - NYT
12:32 11.12.2019 Источник: Газета.Ru
Пентагон решил приостановить подготовку всех военнослужащих Саудовской Аравии, которые обучались в США после инцидента со стрельбой на базе ВМС во Флориде. Об этом пишет газета The New York Times.
Как стало известно, под данную меру подпадают 852 саудовских курсанта.
Отмечается, что ограничения вступят в силу в рамках пересмотра условий безопасности, которые потом введут к более чем 5,1 тысячи иностранных студентов, которые занимаются военной подготовкой в США.
В издании уточняют, что на неопределенный срок отменяется летное обучение курсантов, обучение стрельбе на дальней дистанции, а также прочие виды активностей.
Стрельба на базе Пенсакола в американском штате Флорида случилась в пятницу, 6 декабря, утром. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. Газета.Ru
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