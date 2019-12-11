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ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить взрыв в Мурманске

13:08 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала сторонника запрещенной в РФ организации "Правый сектор", собиравшегося устроить взрыв у административного здания в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - сообщили в ЦОС.

"10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 1983 года рождения", - отметили в ФСБ.

В отношении 26-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о приготовлении к террористическому акту (статьи 30 и 205 УК РФ).

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