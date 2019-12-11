Кадыров ответил на предложение Сокурова о переосмыслении статуса Героя России

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кадыров ответил на предложение Сокурова переосмыслить статус Героя России, которое он носит. Глава Чечни отметил, что режиссёр слишком вольно, с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всём чеченском народе.

«Он и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство», — написал Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что благодаря мудрой политике Ахмат-Хаджи Кадырова в сотни раз сократилось количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России. Кадыров уверен, что Сокуров выполняет чужую волю и задаёт вопросы, которые «поручили задавать, другие подобные вам».

Чеченский лидер призвал известного режиссёра быть мужчиной, патриотом, а не игрушкой в чьих-то руках. Также Рамзан Кадыров предложил привлечь Александра Сокурова к ответственности за провокационные вопросы.

В ходе заседания СПЧ 10 декабря кинорежиссёр заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Герой России. «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы», — сказал Сокуров. В ответ на это президент Владимир Путин отметил, что если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, он достоин называться героем. Говорит Москва