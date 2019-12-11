Российский катер, пропавший полтора месяца назад, найден возле японского Хоккайдо

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Японии обнаружен российский катер, пропавший полтора месяца назад. Судьба шести членов экипажа неизвестна, сообщили в «Росморречфлоте».

Судно нашли недалеко от острова Хоккайдо, людей на катере не было. В море на нём вышли шесть человек. 26 октября экипаж перестал выходить на связь. Говорит Москва