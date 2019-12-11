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Экоактивистка Грета Тунберг названа "Человеком года" по версии журнала Time

17:12 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала "Тайм".

"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал в эфире программы "Тудэй" на телеканале Эн-би-си главный редактор "Тайм" Эдвард Фельзенталь.

Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.

В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно озвучивают в эфире телепрограммы "Тудэй" на Эн- би-си.

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