В Грузии не планируется открытие центра русского языка и культуры - замглавы МИД РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытие центра русского языка и культуры в Тбилиси не планируется. Об этом в среду заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью грузинским журналистам.

"Открытие чего-либо нового не планируется. Подобные центры в Тбилиси задействованы уже давно и работают в спокойной обстановке. Ничего новое не открывается, поэтому ажиотаж вокруг этой темы должен прекратиться", - сказал Руденко, слова которого приводит Первый канал Общественного вещателя Грузии.



