Комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий ввести санкции против Турции
09:05 12.12.2019 Источник: РБК
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции. Документ опубликован на сайте конгресса.
Как написал в Twitter член комитета Роберт Менендес, сенатор-демократ от Нью-Джерси, «законопроект разъясняет Турции, что ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо, а покупка систем С-400 недопустима».
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Документ также подразумевает ограничение продажи американского оружия Турции и обязывает ввести санкции против высших должностных лиц страны — министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов. РБК
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