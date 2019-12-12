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Комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий ввести санкции против Турции

09:05 12.12.2019 Источник: РБК

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции. Документ опубликован на сайте конгресса.

Как написал в Twitter член комитета Роберт Менендес, сенатор-демократ от Нью-Джерси, «законопроект разъясняет Турции, что ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо, а покупка систем С-400 недопустима».

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.

Документ также подразумевает ограничение продажи американского оружия Турции и обязывает ввести санкции против высших должностных лиц страны — министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов.  РБК

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