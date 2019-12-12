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Штрафы компаний по итогам проверок предложили существенно увеличить

10:00 12.12.2019 Источник: Известия

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились «Известия».

Из проекта кодекса следует, что штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний контролеров мог вырасти в десятки раз. В проекте повышаются и другие санкции. За непредоставление сведений контролирующим органам – до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 5 тыс.), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего — до 10 тыс. для должностных лиц (сейчас — до 4 тыс.) и до 30 тыс. для компаний (вводится впервые). 

По некоторым пунктам санкции могут быть и смягчены. Допустим, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности новая редакция предполагает снижение штрафа до максимум 100 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 200 тыс.), за воспрепятствование доступу на объект членов международной инспекционной группы — до 30 тыс. (сейчас — до 40 тыс.).

Для самих проверяющих документ также предполагает увеличение ответственности. Штраф за несоблюдение инспекторами законодательства могут повысить до 5–7 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас 3–5 тыс.), а вот санкций за внесение неверных данных в единый реестр проверок новый документ не предусматривает, хотя сейчас за это наказывают на 1–3 тыс. рублей, но можно и отделаться предупреждением.

Ужесточение недопустимо, пока государство не откажется от абсурдных требований, считают бизнесмены.

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