В Волгограде может появиться улица имени Гейдара Алиева
14:00 12.12.2019 Источник: НГ-Online
Присвоить имя крупного советского и азербайджанского политического деятеля Гейдара Алиева предложено одной из улиц Волгограда. По мнению политического эксперта, специалиста по Кавказу Виталия Арькова, так может быть отмечено 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева, которое будет отмечаться в мае 2023 года.
«Эту важную дату наверняка будут широко отмечать не только в Баку, но и в Москве, в российских городах, где есть многочисленные азербайджанские диаспоры. И этот юбилей станет демонстрацией стратегического российско-азербайджанского сотрудничества, в том числе на уровне регионов», - сказал Виталий Арьков.
В 2013 году, в ознаменование 90-летия Гейдара Алиева, в Волгограде был открыт «Парк дружбы Волгоград-Баку».
Андрей Серенко
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