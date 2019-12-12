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НОВОСТИ

В Волгограде может появиться улица имени Гейдара Алиева

14:00 12.12.2019 Источник: НГ-Online

Присвоить имя крупного советского и азербайджанского политического деятеля Гейдара Алиева предложено одной из улиц Волгограда. По мнению политического эксперта, специалиста по Кавказу Виталия Арькова, так может быть отмечено 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева, которое будет отмечаться в мае 2023 года.

«Эту важную дату наверняка будут широко отмечать не только в Баку, но и в Москве, в российских городах, где есть многочисленные азербайджанские диаспоры. И этот юбилей станет демонстрацией стратегического российско-азербайджанского сотрудничества, в том числе на уровне регионов», - сказал Виталий Арьков.

В 2013 году, в ознаменование 90-летия Гейдара Алиева, в Волгограде был открыт «Парк дружбы Волгоград-Баку».

Андрей Серенко

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