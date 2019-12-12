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Очаг возгорания на "Адмирале Кузнецове" локализован - Северный флот

14:12 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные и пожарные локализовали очаг возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщили в четверг на Северном флоте.

"Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода", - говорится в сообщении.

Двое военнослужащих пострадали при возгорании на "Адмирале Кузнецове", угрозы их жизни нет. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северного флота.

"Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - сказали на флоте.

Также Северный флот сообщил, что вооружение и боеприпасы на горящем авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" не хранятся.

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