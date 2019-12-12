ОСК проведет внутреннее расследование из-за пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

16:12 Источник: Эхо Москвы

Объединенная судостроительная корпорация проведет внутреннее расследование из-за пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», виновные понесут наказание. Это пообещал глава корпорации Алексей Рахманов.

Во время сварки окалина попала на неубранные предметы на палубе. В итоге они загорелись. Рахманов не исключил, что причиной пожара стал «человеческий фактор».

Пожар локализован. Пострадали, по последним данным, десять человек, как минимум двое из них серьезно.

35-й завод в Мурманске уже давно испытывает проблемы, — рассказал «Эху» военный обозреватель Илья Крамник.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» собирались отремонтировать к 2022 году.