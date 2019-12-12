США и Китай подошли очень близко к заключению торговой сделки - Трамп

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.







