США и Китай подошли очень близко к заключению торговой сделки - Трамп
18:30 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в четверг на своей странице в "Твиттере".
"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.
В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.
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