На "Адмирале Кузнецове" продолжается проливка локализованного очага задымления

20:23 Источник: НГ-Online

По состоянию на 17.30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Распространения задымления за пределы локализованного очага нет. - сообщает пресс-служба Северного флота.

В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера.

Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.