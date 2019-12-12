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На "Адмирале Кузнецове" продолжается проливка локализованного очага задымления

20:23 12.12.2019 Источник: НГ-Online

По состоянию на 17.30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Распространения задымления за пределы локализованного очага нет. - сообщает пресс-служба Северного флота.

В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера.

Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.

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