Глава Пентагона назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
10:20 13.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Глава Пентагона Марк Эспер назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты. Она запрещена договором об РСМД, из которого Штаты вышли в феврале. Накануне американское военное ведомство сообщило о запуске прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации. Решение о выходе США из ДРСМД было принято на фоне обвинений в адрес России в несоблюдении договора. Эхо Москвы
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