Глава Пентагона назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты

10:20 Источник: Эхо Москвы

Глава Пентагона Марк Эспер назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты. Она запрещена договором об РСМД, из которого Штаты вышли в феврале. Накануне американское военное ведомство сообщило о запуске прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации. Решение о выходе США из ДРСМД было принято на фоне обвинений в адрес России в несоблюдении договора. Эхо Москвы