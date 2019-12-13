Дума запретила использовать декларации в рамках амнистии капитала как доказательство вины
11:00 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в пятницу приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.
В Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вносится прямая норма, согласно которой декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, а также прилагаемые к ней документы не могут расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства.
Помимо этого, статья 164 УПК РФ, устанавливающая общие правила производства следственных действий, дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.
Кроме того, согласно тексту, сам факт подачи декларации также не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, равно как и упоминание в декларации подозреваемого или обвиняемого. Вводится прямой запрет на изъятие специальных деклараций. Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.
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