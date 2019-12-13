В Кремле не обсуждают проведение в России игр, альтернативных Олимпиаде - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране спортивных состязаний, альтернативных Олимпиаде. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос к нашим спортивным властям, - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение таких игр в стране. - В Кремле эта тема не обсуждается".