Число погибших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигло двух человек
15:32 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до двух человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На месте пожара обнаружено тело погибшего члена экипажа. Таким образом, в результате пожара погибли два человека", - сказал собеседник агентства. Поисковая операция на крейсере завершена.
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