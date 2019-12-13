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Число погибших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигло двух человек

15:32 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до двух человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На месте пожара обнаружено тело погибшего члена экипажа. Таким образом, в результате пожара погибли два человека", - сказал собеседник агентства. Поисковая операция на крейсере завершена.

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