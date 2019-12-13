Трамп: Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласования первой фазы торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второго этапа соглашения.

"Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания [президентских] выборов в 2020 году", - написал в пятницу хозяин Белого дома на своей странице в "Твиттере".

Кроме того, Трамп подтвердил достижение соглашения с китайской стороной о первой фазе торговой сделки, а также об отмене введения 15 декабря пошлин на ряд китайских товаров.