Трамп: Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем
19:00 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласования первой фазы торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второго этапа соглашения.
"Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания [президентских] выборов в 2020 году", - написал в пятницу хозяин Белого дома на своей странице в "Твиттере".
Кроме того, Трамп подтвердил достижение соглашения с китайской стороной о первой фазе торговой сделки, а также об отмене введения 15 декабря пошлин на ряд китайских товаров.
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