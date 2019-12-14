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В Нью-Йорке с небывалом аншлагом прошла премьера российского фильма "Текст"

10:20 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьера фильма "Текст" режиссера Клима Шипенко прошла в пятницу в Нью-Йорке с небывалом для российских лент аншлагом. Все билеты в зал, в котором насчитывается свыше 400 мест, были проданы, и у входа в кинотеатр спрашивали лишние билеты. Картина закрывала фестиваль "Неделя российского кино", организованного киностудией "РОК" совместно с фондом "Вишневый сад".

"Мы хотели достойно завершить Неделю кино, поставив, по нашей оценке, самый рейтинговый и популярный среди зрителей фильм и при этом такой серьезный и глубокий как "Текст", и мы не ошиблись - билеты все проданы, - сказала в беседе с ТАСС соучредитель фестиваля продюсер Ирина Шабшис. - Хотя, конечно, интерес публики вызывает не только сама картина, но и исполнитель главной роли Александр Петров, который присутствует на показе, чтобы по его окончании пообщаться с нью-йорской публикой".

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