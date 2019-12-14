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НОВОСТИ

На Кубу для участия в саммите АЛБА прибыл президент Венесуэлы

13:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы прибыл в пятницу на Кубу, где он примет участие во встрече представителей стран-участниц Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которая состоится в субботу. Об этом политик сообщил в "Твиттере".

"Мы находимся на нашей любимой Кубе для участия в XVII саммите АЛБА. Это важная встреча на высшем уровне, которая подает сигнал надежды и единения свободным народам, подтверждая, что новый мир возможен. Вместе мы победим!", - написал он.

По данным Кубинского агентства новостей, на встрече запланировано обсуждение экономического сотрудничества в условиях санкций со стороны США в отношении ряда стран- членов объединения. Также возможно обсуждение инициатив создания Банка АЛБА.

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