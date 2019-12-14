Первый этап ходового испытания ледокола "Арктика" завершен

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в субботу успешно завершил ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" в Финском заливе, сообщает пресс-служба предприятия.

"Атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний. 14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол "Арктика", построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как отмечается в сообщении, проверен ход судна от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии.



