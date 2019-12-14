Китай считает, что их торговые сделки с США не навредят интересам других стран

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достижение консенсуса между Китаем и США на первом этапе торговой сделки не навредит интересам других стран. Об этом заявил в ходе визита в Словению в субботу глава МИД КНР Ван И.

"Достижение договоренностей по поэтапному соглашению не направлено на третьи страны и не отразится на их законных интересах, - приводит слава дипломата сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Китай никогда не одобрял политику урегулирования торговых трений путем повышения пошлин".

Ван И подчеркнул, что Пекину и Вашингтону еще предстоит урегулировать целый ряд двусторонних противоречий. "Мы надеемся на взаимодействие США и стремимся к эффективному преодолению разногласий, к взаимовыгодному сотрудничеству", - добавил он.

Министр также отметил, что КНР против каких-либо односторонних мер по усилению давления на другие страны.