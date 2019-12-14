Президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией всех видов
19:45 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Алжира 74-летний Абдельмаджид Теббун намерен вести решительную борьбу с коррупцией. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовало в субботу информационное агентство Альжери Пресс Сервис.
"Будет суровая борьба с коррупцией всех видов. Президентская милость не коснется лиц, вовлеченных в коррупционные дела", - подчеркнул Теббун. Он заверил, что "в руки правосудия будут передаваться все те лица, которые занимались расхищением государственных средств". Ранее в своей предвыборной программе избранный президент пообещал "заняться очисткой Алжира от коррупционеров и вернуть украденные деньги".
В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки крупных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Ахмед Гаид Салах.
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