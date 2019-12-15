Погода в Москве в воскресенье: теплый декабрь продолжается...
08:56 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, осадки в виде дождя со снегом, местами гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура составит 1-3 градусов тепла. Ночью температура останется на дневных показателях. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
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