Затоновушая в Севастополе списанная подложка всплыла на поверхность

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затонувшая с плавучим доком списанная подводная лодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах города.

"Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву", - сообщил собеседник.