Затоновушая в Севастополе списанная подложка всплыла на поверхность
10:20 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Затонувшая с плавучим доком списанная подводная лодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах города.
"Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву", - сообщил собеседник.
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