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Посол ЕС обозначил сферы, в которых Европа и Россия укрепляют сотрудничество

07:45 16.12.2019 Источник: Интерфакс

Евросоюз продолжает активное сотрудничество с Россией в области науки, образования, защиты окружающей среды, туризма, при этом в прошлом году именно россияне получили больше всего шенгенских виз, отмечает посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

"Рамки нашего взаимодействия во многом определяются пятью принципами (политики ЕС в отношении РФ), и один из них - это контакты между людьми. Общение и взаимодействие наших граждан - это безусловная история успеха", - сказал Эдерер в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Могу также подкрепить это такой статистикой: россияне на первом месте по числу полученных шенгенских виз. В прошлом году было выдано 3,6 млн виз, 81% из которых - многократные, а процент отказов очень низкий. Мы этим очень довольны, особенно если сравнить с другими странами, где население больше раз в десять, вроде Китая или Индии", - добавил он.

По словам главы представительства ЕС в РФ, среди участников некоммерческой программы Евросоюза по обмену студентами и преподавателями между университетами "Эразмус+" больше всего именно российских студентов.

"Российские университеты активнее и чаще других сотрудничают с лучшими вузами Европы. Очень хорошо идут научные обмены", - подчеркнул Эдерер.

Он отметил сотрудничество с Россией по вопросам международной повестки дня, которые представляют интерес для Евросоюза.

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