Посол ЕС обозначил сферы, в которых Европа и Россия укрепляют сотрудничество
07:45 16.12.2019 Источник: Интерфакс
Евросоюз продолжает активное сотрудничество с Россией в области науки, образования, защиты окружающей среды, туризма, при этом в прошлом году именно россияне получили больше всего шенгенских виз, отмечает посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
"Рамки нашего взаимодействия во многом определяются пятью принципами (политики ЕС в отношении РФ), и один из них - это контакты между людьми. Общение и взаимодействие наших граждан - это безусловная история успеха", - сказал Эдерер в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".
"Могу также подкрепить это такой статистикой: россияне на первом месте по числу полученных шенгенских виз. В прошлом году было выдано 3,6 млн виз, 81% из которых - многократные, а процент отказов очень низкий. Мы этим очень довольны, особенно если сравнить с другими странами, где население больше раз в десять, вроде Китая или Индии", - добавил он.
По словам главы представительства ЕС в РФ, среди участников некоммерческой программы Евросоюза по обмену студентами и преподавателями между университетами "Эразмус+" больше всего именно российских студентов.
"Российские университеты активнее и чаще других сотрудничают с лучшими вузами Европы. Очень хорошо идут научные обмены", - подчеркнул Эдерер.
Он отметил сотрудничество с Россией по вопросам международной повестки дня, которые представляют интерес для Евросоюза.
Новости
- 08:30 16.12.2019
- Россию назвали одной из трех "самых могущественных стран мира"
- 08:28 16.12.2019
- Нефть готовится к прорыву рубежа $66
- 08:23 16.12.2019
- Строительство "Северного потока-2" затягивается - СМИ
- 08:19 16.12.2019
- Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 17 военнослужащих – ЛНР
- 08:16 16.12.2019
- ВСУ разместили гаубичную 152-мм батарею на промышленном объекте к югу от Волновахи – ДНР
- 08:13 16.12.2019
- В Польше рассказали об опасности противостояния Запада и России
- 08:11 16.12.2019
- Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса
- 08:09 16.12.2019
- Аварийные дома предложили расселять по ипотеке
- 07:55 16.12.2019
- Представитель президента РФ заявил о большом успехе в ООН резолюции по кибербезопасности
- 07:50 16.12.2019
- Работа нового главы ЕАО начнется с исправления ошибок прежних властей - Трутнев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать