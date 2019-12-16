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Силы фельдмаршала Халифы Хафтара ведут бои в 10 км от центра Триполи

09:00 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Ливии силы мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара ведут бои в 10 километрах от центра столицы. По сведениям турецкого телеканала TRT, в городе слышны звуки выстрелов, значительная часть Триполи остается без света.

О наступлении на город, удерживаемый сторонниками признанного ООН правительства национального согласия, Хафтар объявил еще в начале года. В настоящее время в стране действует два органа исполнительной власти.  Эхо Москвы

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