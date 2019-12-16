Назвали самые востребованные в 2020 году профессии

10:00 Источник: РБК

Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году среди массовых профессий будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса для поиска персонала «Работа.ру».

Из узкоспециализированных профессий востребованы будут онлайн-маркетологи, программисты, разработчики приложений, аналитики Big Data, тестировщики, а также product- и project-менеджеры. Кроме того, «Работа.ру» прогнозирует спрос на высококвалифицированных инженерно-технических сотрудников, а также специалистов по развитию HR-бренда.