0
0
19
НОВОСТИ

Назвали самые востребованные в 2020 году профессии

10:00 16.12.2019 Источник: РБК

Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году среди массовых профессий будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса для поиска персонала «Работа.ру».

Из узкоспециализированных профессий востребованы будут онлайн-маркетологи, программисты, разработчики приложений, аналитики Big Data, тестировщики, а также product- и project-менеджеры. Кроме того, «Работа.ру» прогнозирует спрос на высококвалифицированных инженерно-технических сотрудников, а также специалистов по развитию HR-бренда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 16.12.2019
Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян
0
39
09:32 16.12.2019
Путин подписал закон, расширяющий территорию действия налога для самозанятых
0
94
09:20 16.12.2019
США в тайне выдворили двух дипломатов КНР - NYT
0
106
09:05 16.12.2019
Эрдоган пригрозил Вашингтону признанием геноцида индейцев
0
138
09:00 16.12.2019
Силы фельдмаршала Халифы Хафтара ведут бои в 10 км от центра Триполи
0
158
08:59 16.12.2019
В России создадут конкурента YouTube
0
153
08:52 16.12.2019
Российские хоккеисты победили команду Финляндии и заняли второе место на Кубке Первого канала
0
147
08:30 16.12.2019
Россию назвали одной из трех "самых могущественных стран мира"
0
175
08:28 16.12.2019
Нефть готовится к прорыву рубежа $66
0
167
08:23 16.12.2019
Строительство "Северного потока-2" затягивается - СМИ
0
295

Возврат к списку