Назвали самые востребованные в 2020 году профессии
10:00 16.12.2019 Источник: РБК
Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году среди массовых профессий будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса для поиска персонала «Работа.ру».
Из узкоспециализированных профессий востребованы будут онлайн-маркетологи, программисты, разработчики приложений, аналитики Big Data, тестировщики, а также product- и project-менеджеры. Кроме того, «Работа.ру» прогнозирует спрос на высококвалифицированных инженерно-технических сотрудников, а также специалистов по развитию HR-бренда.
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