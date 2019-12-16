В России создадут конкурента YouTube
08:59 16.12.2019 Источник: Газета.Ru
В 2020 году компания Mail.Ru Group намерена запустить свой видеосервис, который призван составить конкуренцию YouTube. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора компании Бориса Добродеева.
По его словам, это будет сервис «на свой лад».
Добродеев отметил, что платформа будет заниматься подбором видео в зависимости от интересов пользователя, как это происходит у YouTube.
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